Пожаловавшейся Путину на доход в 10 тыс. рублей петербурженке нашли работу

Зинаиде Беликовой, которая пожаловалась президенту России Владимиру Путину на ежемесячный доход в 10 тысяч рублей, предложили работу, передает телеканал »Санкт-Петербург».

Глава Приморского района Николай Цед встретился с женщиной и предложил ей должность в одной из местных клиник. Теперь петербурженка будет развозить медицинские документы на машине с водителем.

Власти Петербурга нашли работу и 22-летнему сыну Беликовой. Он сможет работать водителем скорой помощи. Более того, городская администрация пообещала провести ремонт в квартире женщины за свой счет.

19 февраля Путин посетил Петербург в связи с 20-летней годовщиной смерти бывшего мэра города Анатолия Собчака, в команде которого он работал. Во время беседы с местными жителями президент получил вопрос от женщины, как можно прожить на 10 тысяч рублей в месяц. Путин ответил, что это довольно сложно, но у него тоже не самая высокая зарплата в стране.

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