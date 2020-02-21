Казанский суд арестовал трех участников экстремистской организации

Вахитовский районный суд Казани постановил заключить под стражу трех членов ячейки экстремистской организации Ат-Такфир (организация запрещена в России) валь-Хиджра»* (организация запрещена в России), которые собирались совершить тяжкие преступления. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточняется, среди арестованных числятся Руслан Ширинов, Олег Малахов и Альберт Залалтдинов.

Согласно решению суда, задержанные будут находиться под стражей до 18 апреля.

Ранее против данных лиц завели уголовное дело по статье «организация деятельности экстремистского сообщества».

Организация «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация запрещена в России) признана экстремистской и запрещена на территории России.

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