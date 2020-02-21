Болгария назвала имена обвиняемых в покушении на бизнесмена Гебрева россиян

Прокуратура Болгарии в заявлении на своем сайте назвала трех россиян, которые обвиняются в отравлении бизнесмена Эмилиана Гербева в 2015 году.

«Софийская городская прокуратура выдвинула заочные обвинения в отношении трех лиц — граждан России, а именно: Сергея Викторовича Павлова, Сергея Вячеславовича Федотова и Георгия Горшкова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все трое обвиняемых живут в Москве и на протяжении многих лет использовали поддельные паспорта для выезда за границу.

28 апреля 2015 года бизнесмен Эмилиан Гебрев ужинал с партнерами в одном из ресторанов Софии. Он почувствовал резкое недомогание и был госпитализирован. 1 мая того же года было возбуждено дело о покушении на убийство. Через несколько дней с похожими симптомами в больницу доставили сына Гебрева.

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