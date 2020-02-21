В Перми депутат получил три года колонии за инсценировку покушения

Депутат законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин приговорен к трем годам колонии за инсценировку покушения на самого себя. Об этом сообщает РИА «Новости».

По версии следствия, в 2018 году Кузьмин решил инсценировать покушение на убийство с целью привлечения внимания общественности к своей персоне. Для этого депутат нанял трех жителей города Соликамска, которые должны были сыграть преступников за денежное вознаграждение. После «покушения» депутат обратился в полицию.

Уточняется, что в результате было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кузьмин был избран депутатом законодательного собрания в 2016 году, и являлся членом комитета по социальной политике и комиссии по вопросам противодействия коррупции.