Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах. Об этом сообщает ТАСС.

На выступлении в Киеве президент прокомментировал протесты против размещения эвакуированных из Китая украинских и иностранных граждан в поселке Новые Санжары. По словам Зеленского, такой поступок нельзя назвать человеческим.

«Вы знаете, мы постоянно говорим, что Украина — это Европа. Так вот, вчера, откровенно вам скажу, казалось в некоторых эпизодах, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению. Давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово», — сказал президент.

Кроме того, украинский лидер пожелал гражданам, вернувшимся из Китая, выздоровления и скорого возвращения домой .

Ранее в поселке Новые Санжары, куда прибыла колонна из автобусов с эвакуированными из Китая из-за коронавируса украинцами, начались столкновения митингующих с полицией. Участники акции протеста кидали в автобусы камни и палки.

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