Депутат Госдумы призвала наказать организаторов травли девушек из клипа Линдеманна

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что пользователи, устроившие травлю россиянок за участие в порно-клипе солиста Rammstein, заслуживают уголовного наказания. В интервью «Газете.Ru» депутат заявила, что для защиты граждан от подобных нападок в Госдуме создана спецкомиссия.

«Любые угрозы — это уголовно наказуемые деяния. То, чем девушки занимались в клипе, я одобрить не могу, но угрозы в интернете должны быть наказаны по закону. В Госдуме мы создали специальную комиссию, которая займется защитой частной жизни в интернете», — сказала депутат.

Она добавила, что считает поведение девушек в клипе оскорблением общественной нравственности.

«Их поведение оскорбляет общественную нравственность. Если видео находится в открытом доступе, то его могут увидеть дети, а значит, оно попадает под закон о защите нравственности несовершеннолетних», — подчеркнула Драпеко.

Клип с участием российских девушек на песню под названием «Till the End» Тилль Линдеманн выпустил 14 февраля. Из-за содержания ролик был выложен на одном из порносайтов. После этого участниц клипа начали травить в соцсетях, присылая им многочисленные сообщения с угрозами и оскорблениями.

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