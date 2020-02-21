Житель Японии задержан за распространение антикитайских листовок

В японском городе Киото задержан служащий местной компании, который расклеивал самодельные листовки с призывом «не допускать в страну китайцев» из-за коронавируса. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что злоумышленнику будет предъявлено обвинение в хулиганском нарушении законодательства о наружной рекламе.

Мужчина признался, что совершал данные действия из-за страха перед заболеванием.

Ранее министр государственных земель, транспорта и туризма Японии Кадзуеси Акаба высказал озабоченность в связи с тем, что из-за вспышки в Китае коронавируса резко сократился приток китайских туристов в Японию. По его словам, это ставит в тяжелое положение многие отрасли местной экономики. Министр подчеркнул, что нужно активнее пресекать злонамеренные слухи и хулиганские выпады, которые могут еще больше помешать туризму.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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