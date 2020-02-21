Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала «Россия» Павла Брыкина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевое управление СК России.

Ранее сообщалось, что житель Красноярска на автомобиле наехал на Брыкина, когда тот пытался взять у него интервью. После инцидента корреспондента срочно госпитализировали. Медики диагностировали у него серьезные травмы. Было заведено уголовное дело по статье «Воспрепятствование работе журналиста».

Уточняется, что после проведения первоначальных следственных действий водитель задержан на 48 часов.

Источник в правоохранительных органах региона рассказал, что имя водителя — Алексей Талюк, он является помощником экс-депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова.

В МВД отметили, что водитель не скрывался с места происшествия.

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