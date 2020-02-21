У 11 эвакуированных с Diamond Princess американцев нашли коронавирус

В США в ходе медицинского обследования у 11 эвакуированных пассажиров круизного лайнера Diamond Princess были обнаружены признаки заболевания новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что американские граждане были доставлены в медицинский центр Университета Небраски.

Уточняется, что всего США эвакуировали с лайнера 13 своих граждан.

В центре по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что у некоторых пациентов нет никаких симптомов заболевания, а у других имеются незначительные симптомы.

Корабль Diamond Princess, совершающий двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. В общей сложности на лайнере заболели не менее 454 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Китая рассказали, когда начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса

— От коронавируса за сутки в Китае скончались 118 человек

— Эксперт рассказал о судьбе круизного лайнера Diamond Princess