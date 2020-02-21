У 11 эвакуированных с Diamond Princess американцев нашли коронавирус

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Ситуация на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города... Ситуация на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города...
Ситуация на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города...
Reuters

В США в ходе медицинского обследования у 11 эвакуированных пассажиров круизного лайнера Diamond Princess были обнаружены признаки заболевания новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что американские граждане были доставлены в медицинский центр Университета Небраски.

Уточняется, что всего США эвакуировали с лайнера 13 своих граждан.

В центре по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что у некоторых пациентов нет никаких симптомов заболевания, а у других имеются незначительные симптомы.

Корабль Diamond Princess, совершающий двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. В общей сложности на лайнере заболели не менее 454 человек.

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