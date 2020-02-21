Макрон рассказал о мерах борьбы с «исламским сепаратизмом»
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал врагом страны «исламский сепаратизм». Об этом сообщает Le Monde.
Французский лидер подчеркнул, что вопрос о том, чтобы «заклеймить какую-либо религию», не стоит.
Он также назвал ошибкой идею разработки плана против ислама. По его мнению, Франции необходимо бороться с «иностранным влиянием» в религиозной сфере.
«В республике нельзя требовать свидетельства о девственности для вступления в брак, в республике никогда нельзя смириться с тем, что законы религии могут быть выше законов республики», — добавил Макрон.
Президент отметил, что страна усилит контроль за зарубежным финансированием «мест отправления культа», а также прекратит принимать «командированных имамов», увеличив при этом число обучающихся на территории Франции имамов.