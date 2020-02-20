Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос петербурженки о низких доходах граждан и зарплате главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков заявил, что не считает вопрос женщины о том, как можно прожить на 10 800 рублей провокационным. По его мнению, петербурженка «спокойно и вдумчиво» общалась с президентом, аргументируя свою позицию.

Ранее стало известно, что президент посетил могилу Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге в годовщину его смерти. После того, как глава государства возложил цветы к памятнику Собчака, он подошел к горожанам, чтобы пообщаться. Одна из женщин задала президенту вопрос о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. Путин признался, что это «очень трудно».

Кроме того, петербурженка предположила, что зарплата российского лидера больше этой суммы. В ответ глава государства отметил, что его зарплата не самая большая в стране.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков не стал отвечать на вопрос о том, как прожить на 12 тысяч рублей

— Путин назвал свою зарплату не самой большой в стране

— Владимир Путин возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку