СК опубликовал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане

Следственный комитет обнародовал видеозапись с места жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане, в результате которой пять человек получили переломы позвоночника. Соответствующий ролик появился на RT.

На видео показан лайнер с поврежденными пассажирскими сидениями. На месте происшествия работают следователи.

Ранее сообщалось, что в Магадане при взлете упал частный самолет АН-2, принадлежащий компании «Т-Цемент», которая занимается золотодобычей. На борту находились 12 человек, в том числе два члена экипажа. Семь человек пострадали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Возможными причинами происшествия считают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.

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