Неизвестный похитил из сейфа около 3 миллионов рублей на юге Москвы

На юге Москвы неизвестный украл почти 3 млн рублей из сейфа в бытовке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Отмечается, что в полицию с заявлением о краже денег обратился генеральный директор фирмы.

Согласно установленным данным, неизвестный проник на складское помещение по адресу 2-й Котляровский переулок, 1, строение 5. Там он взломал сейф, который находился в бытовке и украл деньги.

«Материальный ущерб составил 2 млн 840 тыс. рублей», — добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».