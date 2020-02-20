Неизвестный похитил из сейфа около 3 миллионов рублей на юге Москвы
close
На юге Москвы неизвестный украл почти 3 млн рублей из сейфа в бытовке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
Отмечается, что в полицию с заявлением о краже денег обратился генеральный директор фирмы.
Согласно установленным данным, неизвестный проник на складское помещение по адресу 2-й Котляровский переулок, 1, строение 5. Там он взломал сейф, который находился в бытовке и украл деньги.
«Материальный ущерб составил 2 млн 840 тыс. рублей», — добавили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».