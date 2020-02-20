Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мертвым у себя дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что рядом обнаружено еще одно тело.

По данным полиции, расследование продолжается. На данный момент нет указаний на то, что могли быть еще какие-то нападавшие.

Ранее сообщалось, что неизвестный атаковал две кальянные в Ханау, убив восемь человек. Кроме того, пять человек тяжело ранены.

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