В Заксобрании Петербурга посчитали ошибкой увольнение главврача Боткинской больницы

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Группа депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратилась к губернатору Александру Беглову с просьбой восстановить на работе уволенного главврача Боткинской больницы Алексея Яковлева.

Как объяснила «Газете.Ru» депутат Надежда Тихонова, подписавшая обращение к главе города, решение об увольнении Яковлева является большой ошибкой.

«Меня возмущает такое скоропалительное решение. Это заслуженный врач, который 40 лет проработал в такой сложной больнице. Мы просим губернатора отменить это решение и назначить проверку. Нельзя разбрасываться такими специалистами», — объяснила Тихонова.

Она подчеркнула, что побег четырех пациентов из больницы не может служить основанием для увольнения специалиста.

«Хорошо, пусть будет выговор, если там действительно есть его вина, но не увольнять же человека», — сказала она.

Депутат Александр Егоров также посчитал увольнение Яковлева излишне суровой мерой.

«Больница — это не тюрьма, они же не на цепи пациентов должны держать. Если и была какая-то провинность со стороны администрации, то на первый раз можно выговор сделать. Тем более, что у нас не готовят главных врачей», — заключил законодатель.

Яковлев был уволен с поста главного врача Боткинской больницы после того, как четверо пациентов с подозрением на коронавирус сбежали из карантинного блока. Он возглавлял больницу с 1994 года.

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