Суд решил поместить на принудительный карантин вторую сбежавшую из больницы в Петербурге

Невский районный суд Санкт-Петербурга решил принудительно поместить под медицинское наблюдение сбежавшую из больницы женщину, которая недавно вернулась из Китая.

Об этом сообщает ТАСС.

Изначально иск о принудительном карантине для Анны Рыбаковой просил удовлетворить главный государственный санитарный врач Петербурга.

«Суд решил административный иск удовлетворить», — заявила судья Светлана Петий.

Ранее суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Главврач Боткинской больницы уволен после побега четырех пациентов с подозрением на коронавирус

— Увезли на скорой: суд вернул петербурженку под карантин

— Еще три человека сбежали из коронавирусного карантина больницы в Петербурге