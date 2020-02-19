Суд решил поместить на принудительный карантин вторую сбежавшую из больницы в Петербурге
Невский районный суд Санкт-Петербурга решил принудительно поместить под медицинское наблюдение сбежавшую из больницы женщину, которая недавно вернулась из Китая.
Об этом сообщает ТАСС.
Изначально иск о принудительном карантине для Анны Рыбаковой просил удовлетворить главный государственный санитарный врач Петербурга.
«Суд решил административный иск удовлетворить», — заявила судья Светлана Петий.
Ранее суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
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