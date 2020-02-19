В Эстонии осудили позицию РФ по истории Второй мировой войны

Парламент Эстонии принял заявление «Об исторической памяти и фальсификации истории», которое осуждает позицию России по истории Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что за принятие документа выступили 72 депутата из 101, против проголосовал один.

В заявлении говорится, что Эстония поддерживает Польшу и другие страны Европы, которые Россия «причислила к виновникам Второй мировой войны».

»...Парламент осуждает попытки властей Российской Федерации переписать историю, отрицая роль Советского союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны, перекладывая ответственность на жертв агрессии», — сказано в документе.

Эстонские политики считают, что ко Второй Мировой войне подтолкнул в свое время пакт Молотова-Риббентропа, заключенный 23 августа 1939 года.

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