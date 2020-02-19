В Эстонии осудили позицию РФ по истории Второй мировой войны
Парламент Эстонии принял заявление «Об исторической памяти и фальсификации истории», которое осуждает позицию России по истории Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что за принятие документа выступили 72 депутата из 101, против проголосовал один.
В заявлении говорится, что Эстония поддерживает Польшу и другие страны Европы, которые Россия «причислила к виновникам Второй мировой войны».
»...Парламент осуждает попытки властей Российской Федерации переписать историю, отрицая роль Советского союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны, перекладывая ответственность на жертв агрессии», — сказано в документе.
Эстонские политики считают, что ко Второй Мировой войне подтолкнул в свое время пакт Молотова-Риббентропа, заключенный 23 августа 1939 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Перекореживают историю»: посол России об отношениях с Польшей
— Сенатор оценил письмо немецкого писателя о Великой Отечественной войне
— «Заигрались»: Москва объяснила Варшаве, как обращаться с историей