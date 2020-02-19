Китай лишил аккредитации трех журналистов The Wall Street Journal

Правительство Китайской народной республики (КНР) аннулировало пресс-карты трех журналистов The Wall Street Journal. Об этом сообщает само издание.

Три журналиста должны покинуть Китай в течение пяти дней.

По словам официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, такое решение было принято из-за публикации в американском издании под заголовком «Китай — настоящий больной Азии» материалов о борьбе с коронавирусом.

Правительство КНР посчитало, что название статьи носит расово-дискриминационный характер, а ее содержание обесценивает усилия руководства и народа Китая по борьбе с заболеванием.

Отмечается, что власти республики потребовали от редакции The Wall Street Journal публичных извинений.

«К сожалению, газета до сих пор уклоняется, отговаривается, не принесла публичных извинений и не наказала виновных», — цитирует слова Гэн Шуана The New York Times.

Политик подчеркнул, что Китай не поддерживает расистских публикаций.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В КНР прокомментировали запрет на въезд китайских граждан в Росиию

— Корея решила запретить въезд иностранцам с лайнера Diamond Princess

— Более 2 тыс. смертей: что важно знать об эпидемии коронавируса