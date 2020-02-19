Китай лишил аккредитации трех журналистов The Wall Street Journal
Правительство Китайской народной республики (КНР) аннулировало пресс-карты трех журналистов The Wall Street Journal. Об этом сообщает само издание.
Три журналиста должны покинуть Китай в течение пяти дней.
По словам официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, такое решение было принято из-за публикации в американском издании под заголовком «Китай — настоящий больной Азии» материалов о борьбе с коронавирусом.
Правительство КНР посчитало, что название статьи носит расово-дискриминационный характер, а ее содержание обесценивает усилия руководства и народа Китая по борьбе с заболеванием.
Отмечается, что власти республики потребовали от редакции The Wall Street Journal публичных извинений.
«К сожалению, газета до сих пор уклоняется, отговаривается, не принесла публичных извинений и не наказала виновных», — цитирует слова Гэн Шуана The New York Times.
Политик подчеркнул, что Китай не поддерживает расистских публикаций.
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