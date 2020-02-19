Главврач Боткинской больницы уволен после побега четырех пациентов с подозрением на коронавирус
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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга уволил главного врача инфекционной больницы имени Боткина Алексея Яковлева, передает «Интерфакс».
Отмечается, что контракт с Яковлевым был расторгнут на основании пункта о прекращении трудового договора с руководителем организации на основании решения уполномоченного органа.
Причины увольнения не называются. Яковлев был главврачом с 1994 года.
Ранее из больницы сбежали четверо пациентов, которых должны были проверит на возможное заражение коронавирусом.
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