Аэропорт сирийского Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет
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Аэропорт сирийского города Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет в среду, 19 февраля. Об этом сообщает сирийское государственное агентство Sana.
Лайнер прилетел в Алеппо из столицы страны — Дамаска.
Агентство отмечает, что самолет удалось принять благодаря ликвидированию террористов в регионе.
Министр транспорта страны Али Хамуд заявил, что правительственные войска сделали все возможное для освобождения Алеппо и остальной Сирии.
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