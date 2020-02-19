Аэропорт сирийского Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет

Аэропорт сирийского города Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет в среду, 19 февраля. Об этом сообщает сирийское государственное агентство Sana.

Лайнер прилетел в Алеппо из столицы страны — Дамаска.

Агентство отмечает, что самолет удалось принять благодаря ликвидированию террористов в регионе.

Министр транспорта страны Али Хамуд заявил, что правительственные войска сделали все возможное для освобождения Алеппо и остальной Сирии.

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