В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В американском Майами правоохранители арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает издаение NBC News со ссылкой на минюст США.

В американском ведомстве предполагают, что мужчина был «завербован» в 2019 году. Некий чиновник из России якобы велел ему арендовать недвижимость в Майами-Дейд, но не на его собственное имя. Отмечается, что россиянин запретил мексиканцу рассказывать даже собственной семье об их встречах.

Предполагается, что в феврале текущего года Фуэнтес приехал в Москве и встретился с тем же российским чиновником. В Минюсте США считают, что тот дал ему описание автомобиля некого неназванного чиновника из американского правительства и поручил найти эту машину, а также передать информацию о его местоположении. Фуэнтес должен был рассказать обо всем в апреле или мае 2020 года.

Когда Фуэнтес прибыл к дому американского чиновника, на него обратила внимание охрана.

Фуэнтеса задержали в аэропорту Майами в воскресенье, 16 февраля, когда он намеревался уехать в Мехико. В его телефоне нашли фотографии с номерами автомобиля, тогда он признался в том, что действовал по поручению российского лица.

Мужчине предъявили обвинения по одной статье: в том, что он не зарегистрировался в качестве иноагента. Обвинения в шпионаже в пользу иностранного государства ему не предъявляли.

Мексиканец предстанет перед судом 21 февраля. Предполагается, что официальные обвинения ему выдвинут 3 марта.