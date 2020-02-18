Украинский омбудмен просит данные о задержанных в Крыму подростках

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит российскую коллегу Татьяну Москалькову предоставить данные о подростках, задержанных за подготовку терактов в Керчи. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Украинские органы власти не получили официальной информации о задержанных гражданах, отметила Денисова. Она обратилась к Москальковой с просьбой предоставить анкетные данные подростков, а также основания их задержания и процессуальный статус.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России пресекла подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Керчи школьниками 2003 и 2004 годов рождения.

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