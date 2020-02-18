Смирнов назвал мужчин национальной катастрофой России

Глава патриаршей комиссии по делам семьей протоиерея Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой. Об этом сообщает РЕН.

Смирнов объяснил свои недавние слова о том, что гражданские жены являются «бесплатными проститутками, отметив, что его позицию исказили и он полностью поддерживает женщин.

Протоиерей раскритиковал неготовность мужчин вести женщину в ЗАГС, назвав это «подлостью».

«Поэтому я говорю: женщина, встань, стряхни с себя этот титул, твое достоинство этот человек унижает, он обманщик, городит всякую чушь, лишь бы не жениться», — подчеркнул Смирнов.

По его мнению, если мужчина не готов на заключение брака, то ему нужно пойти в детски сад. Протоиерей объяснил такое поведение россиян тем, что они «воспитаны одной маменькой».

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