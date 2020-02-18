Снимки единственного в мире розового ската показал фотограф

Фотограф Кристиан Лейн показал снимки единственного в мире розового ската вида Manta alfredi. Об этом сообщает портал Sciencealert.com.

Отмечается, что впервые особь была обнаружена дайвером Райаном Джеффри в 2015 году. Скат получил кличку Инспектор Клюзо в честь персонажа серии фильмов «Розовая пантера».

Уточняется, что снимок был сделан возле острова Леди-Эллиот у южной оконечности Большого Барьерного Рифа.

Нестандартный цвет рыбы учены объясняют формой эритризма,что означает нарушение пигментации кожного покрова в пользу красного или близких с ним цветов.

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