Избивавший работников хозяин автомойки объяснил издевательства проигранным спором

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Владелец автомойки в Советске Калининградская область, унижавший своих работников на камеру, объяснил издевательства проигранным спором.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на кадрах которой пьяный хозяин автомойки и его родственник избивали и унижали двоих своих сотрудников. Мужчины заставляли работников бегать в противогазе, били трубой и таскали по земле. Все происходящее снимали очевидцы.

«Это недоразумение. Сидели и выпивали все месте, у меня юбилей был. Ну и слово за слово началось: кто служил в армии. Потом сели играть в карты на десять минут строевой подготовки. Они проиграли. Ну вот в таком состоянии и вот это все получилось», — рассказал «Газете.Ru» мужчина.

В свою очередь администратор группы «Инцидент – Советск» во «ВКонтакте» в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что один из сотрудников автомойки, фигурирующий на видео, обучался в техникуме-интернате и является инвалидом.

«Они сотрудники. Нормальные они. Были бы они инвалиды, то по 30 машин в боксе не намывали за день», — прокомментировал эту информацию хозяин автомойки.

Он также подтвердил, что по данному факту свою проверку уже начали в полиции. Сотрудники правоохранительных органов опросили участников инцидента. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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