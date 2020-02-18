Интерпол снял с розыска заочно арестованного в России журналиста «Росбалта»

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась разыскивать журналиста «Росбалта» Александра Шварева, заочно арестованного в России по делу о вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката журналиста Владимира Жеребенкова.

Интерпол удалил все материалы по Швареву со своих ресурсов, отметил представитель защиты. Он пояснил, что специальная комиссия нашла в возбужденном против журналиста деле политический мотив.

Ранее сообщалось, что журналист «Росбалта» Александр Шварев был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Следствие обвиняет Шварева в вымогательстве 3,3 млн рублей у бизнесмена Кенеса Ракишева.

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