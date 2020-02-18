Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
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Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
На кадрах один из задержанных признается, что хотел взорвать школу, которая находится возле заброшенного здания на железной дороге.
Второй задержанный на видео рассказывает, что они убивали котов и описывает способы убийства.
Также на кадрах показаны изъятые самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.
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