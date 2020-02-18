Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

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Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.

На кадрах один из задержанных признается, что хотел взорвать школу, которая находится возле заброшенного здания на железной дороге.

Второй задержанный на видео рассказывает, что они убивали котов и описывает способы убийства.

Также на кадрах показаны изъятые самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.

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