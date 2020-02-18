Минздрав советует заниматься спортом пять раз в неделю

Министерство здравоохранения России и Национальный медицинский исследовательский цент профилактической медицины подготовили рекомендации по занятиям спортом, документ опубликован на сайте Минздрава.

Здоровым людям рекомендуется заниматься спортом 4-5 раз в неделю по 20-60 минут, говорится в документе. Там отмечается, что на аэробную активность следует тратить 150 минут в неделю, а на интенсивную физическую активность – 75 минут в неделю. При этом для достижения результата время занятий следует постепенно увеличивать.

При занятиях спортом необходимо учитывать состояние здоровья человека в данный момент, образ жизни и общий уровень физической подготовки, подчеркивается в рекомендациях.

Кроме того, людям, имеющим проблемы со здоровьем или предрасположенность к каким-либо заболеваниям, а также курящим и пожилым людям следует пройти медицинское обследование перед началом занятий.

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