За индийскую посылку жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы
В отношении жительницы Волгограда возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков из-за полученной ею посылки с антидепрессантами из Индии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в полученной посылке находилось 300 штук таблеток, которые, согласно медэкспертизе, содержат бупропион. Их производным компонентом является эфедрон.
В таможенной службе уточнили, что эфедрон входит в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», поэтому его ввоз на территорию России запрещен.
Уточняется, что в отношении жительницы Волгограда было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.
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