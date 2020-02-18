В Мурманской области обнаружили тело военнослужащего-контрактника

В Мурманской области обнаружили тело военнослужащего по контракту. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на в пресс-службу Северного флота.

Отмечается, что 17 февраля солдат не вышел на службу после выходного дня.

Он был найден в квартире по месту проживания.

По предварительным данным, мужчина совершил суицид.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Начата проверка.

Известно, что погибший проходил службу в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде.

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