В Мурманской области обнаружили тело военнослужащего-контрактника
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В Мурманской области обнаружили тело военнослужащего по контракту. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на в пресс-службу Северного флота.
Отмечается, что 17 февраля солдат не вышел на службу после выходного дня.
Он был найден в квартире по месту проживания.
По предварительным данным, мужчина совершил суицид.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Начата проверка.
Известно, что погибший проходил службу в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде.
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