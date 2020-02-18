Еще несколько студентов МГУ из Китая госпитализировали

Еще несколько студентов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, которые приехали из Китая, госпитализировали с температурой 37,3 и признаками ОРВИ. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отмечается, что китайских студентов направили в больницу из Главного корпуса МГУ. Заболевших удалось найти в ходе планового осмотра, который проходит каждый год.

Дополнительной информации о состоянии госпитализированных пока нет.

Накануне студентку из Китая, которая учится в МГУ, отправили в больницу с подозрением на коронавирус нового типа.

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