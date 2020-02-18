В Сингапуре за нарушение карантина по коронавирусу грозит тюрьма

В Сингапуре власти ввели наказание за нарушение домашнего карантина для вернувшихся из Китая граждан. Об этом сообщает газета Straits Times со ссылкой на министра национального развития Сингапура Лоуренса Вонга.

Как отмечается, ранее возвратившиеся из КНР люди должны были находится дома в течение 14 дней, но они могли ненадолго выходить из помещений.

Согласно новому указу, им запрещается покидать дома. Если возникает необходимость продуктах и др. они должны обратиться к знакомым за помощью.

По словам Лоуренса Вонга, за нарушение карантина грозит тюремный срок до шести месяцев, а также штраф в размере до 10 тыс. сингапурских долларов ($7,2 тыс.). Иностранцам за подобное нарушение грозит увольнение с работы и депортация.

Новые правила вступят в силу 18 февраля в 23.59 по местному времени.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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