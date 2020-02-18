В кабмине не одобрили законопроект о переносе выходного на 31 декабря

Комиссия правительства России не одобрила законопроект депутатов от ЛДПР и члена Совета Федерации Сергея Леонова о переносе выходного дня на 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что нынешняя редакция Трудового кодекса позволяет переносить выходные дни на другие в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ.

Так, кабмин может уже сейчас переносить один из выходных дней на 31 декабря в рамках существующих полномочий.

«Правительством РФ законопроект не поддерживается», — сказано в документе.

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