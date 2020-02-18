В России растет число нерегулярно употребляющих наркотики, пишут СМИ

В России растет число людей, которые нерегулярно употребляют наркотики. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования Института социологии РАН.

Согласно опросу, в котором принимали участие больше 10 тысяч человек, людей, контролирующих, как они считают, свое пристрастие к психоактивным веществам, становится больше. Отмечается, данная категория граждан не стоит на учете в наркодиспансерах, не имеет проблем с правоохранителями и внешне не отличаются от здоровых граждан.

В РАН утверждают, что около десяти лет назад потребители запрещенных психоактивных веществ (ПАВ) чаще страдали от тяжелой формы зависимости, которая приводила к потере социального статуса. Однако за последние десять лет наблюдается тенденция к нерегулярному употреблению наркотических веществ.

Так, расширилось число употребляющих наркотики под видом законопослушных граждан. Они формируют механизмы саморегуляции, которые позволяют им сохранять свой социальный статус. По мнению ученых, такое потребление наркотиков может продолжаться до 15 лет.

«Точно выявить процент граждан, контролирующих потребление наркотиков, невозможно», — заявила руководитель сектора социологии девиантного поведения Института социологии РАН Маргарита Позднякова. Она добавила, что их доля увеличивается, несмотря на данные медицинской статистики о снижении заболеваемости наркоманией в стране.

Опросы были проведены с 2013 по 2018 год, они включали в себя анкетирование взрослых, студентов и школьников.