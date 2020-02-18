Экоактивисты в знак протеста выкопали ямы перед коллежем в Кембридже

Экоактивисты движения Extinction Rebellion в Кембридже вскопали газон у Тринити-колледжа Кембриджского университета в рамках недельной акции протеста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявления и фотоотчеты Extinction Rebellion.

Отмечается, что активисты протестовали против сотрудничества университета с компаниями, которые используют ископаемое топливо.

В заявлении участников протеста говорится, что Тринити-колледж вложил в нефтегазовые компании $11,83 млн, что больше, чем любой из 45 колледжей Оксфорда и Кембриджа. Активисты обвинили колледж в причастности к «климатическому и экологическому кризису».

В знак протеста митингующие выкопали ямы на газоне перед воротами Тринити-колледжа, а также расставили флаги и транспаранты с призывами предпринять меры по защите окружающей среды.

Администрация Тринити-колледжа, в свою очередь, решила закрыть для туристов учебный корпус, часовню и библиотеку на время протестов.

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