В патриархии протоиерея Смирнова призвали употреблять термины по назначению

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва, комментируя слова протоиерея Димитрия Смирнова о гражданском браке, призвал его «употреблять термины по назначению». Об этом епископ написал в своем Telegram-канале.

По словам церковного служителя, Смирнов подменяет понятия для того, чтобы привлечь больше внимания к этой теме. Однако, как считает епископ, хотя такие громкие заявления вызывают больший общественный резонанс, они искажают смысл.

Церковный служитель уточняет некоторые термины, которые ложно использовал Смирнов. По его словам, сожительство без оформления — это не гражданский брак, так как сожители не берут взаимных обязательств перед Богом, церковью или государством.

С точки зрения Церкви, пишет епископ, люди сожительствующие пребывают во блуде, но это нельзя назвать проституцией, поскольку проституция подразумевает отношения, при которых обе стороны договорились о предоставлении сексуальных услуг в обмен на материальные блага.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов назвал женщин, состоящих в гражданском браке «бесплатными проститутками».

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