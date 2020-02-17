В тюремной больнице умер «краснодарский каннибал»

Фигурант дела «краснодарских каннибалов» Дмитрий Бакшеев, который убил женщину и надругался над ее телом, скончался в тюремной больнице, передает ТАСС.

«Он выбыл из СИЗО №1 города Краснодара, его должны были этапировать в колонию строгого режима для отбывания наказания, в ходе этапирования он попал в межрегиональную туберкулезную больницу ФСИН в Ростове-на-Дону, где скончался», — сказала адвокат Бакшеева Юлия Федотова.

Она уточнила, что причины смерти пока неизвестны.

В сентябре 2017 года Дмитрий Бакшеев и его жена Наталья познакомились с Еленой Вахрушевой. Во время совместного распития алкоголя произошел конфликт, из-за чего мужчина убил новую знакомую. Через четыре дня рабочие обнаружили потерянный телефон Бакшеева с его снимками на фоне расчлененного тела. В ходе обыска в холодильнике супругов обнаружили куски человеческого тела в солевом растворе. Муж был осужден на 12 лет и два месяца, жена — на 10 лет.

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