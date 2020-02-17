В Башкирии вытащили из воды провалившийся под лед табун лошадей

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Башкирский фермер Сагитзян Идиятуллин опубликовал в своем Instagram ролик, на котором можно увидеть спасение табуна лошадей, провалившихся под лед в Иглинском районе республики Республика Башкортостан.

По его словам, инцидент случился из-за нестабильной зимней погоды.

Фермер сообщил, что животные зашли на лед по привычке, поскольку думали, что он «там как всегда с полметра».

«Слава Богу все обошлось, всех вытащили, действовали оперативно», — написал Идиятуллин.

Отмечается, что всего под лед провалились семь лошадей.

Как уточняется, их удалось спасти при помощи трактора.

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