В Башкирии вытащили из воды провалившийся под лед табун лошадей
close
Башкирский фермер Сагитзян Идиятуллин опубликовал в своем Instagram ролик, на котором можно увидеть спасение табуна лошадей, провалившихся под лед в Иглинском районе республики Республика Башкортостан.
По его словам, инцидент случился из-за нестабильной зимней погоды.
Фермер сообщил, что животные зашли на лед по привычке, поскольку думали, что он «там как всегда с полметра».
«Слава Богу все обошлось, всех вытащили, действовали оперативно», — написал Идиятуллин.
Отмечается, что всего под лед провалились семь лошадей.
Как уточняется, их удалось спасти при помощи трактора.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: