В петербургском суде объяснили использование дезинфицирующей лампы для защиты от коронавируса

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Использование дезинфицирующей лампы во время судебного заседания по делу о принудительной госпитализации Аллы Ильиной, сбежавшей из карантина в Боткинской больнице, обусловлено нормативными актами.

Об этом «Газете.Ru» рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Санкт-Петербурга. Там подчеркнули, что акты не предусматривают использование медицинских масок, защитных костюмов и изолированных боксов.

«В ходе заседания в зале работала дезинфицирующая лампа по аналогии с процессами с участием лиц с открытой формой туберкулеза. Других средств защиты в судах не предусмотрено», — сказали в пресс-службе.

Ранее Петроградский суд Санкт-Петербурга принудительно госпитализировал Аллу Ильину. Девушка съездила в Китай в январе 2020 года, а потом сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.

Во время судебного заседания в зал принесли дезинфицирующую лампу, которая некоторое время простояла выключенной. Сотрудники Роспотребнадзора, потребовавшие изолировать петербурженку, также не стали пользоваться медицинскими масками.

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