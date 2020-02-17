Пассажир Diamond Princess рассказал о заболевшей коронавирусом россиянке

close
Ситуация на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города... Ситуация на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города...
Ситуация на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города...
Reuters

Пассажир круизного лайнера Diamond Princess Сергей Попов высказался по поводу того, что у россиянки, находящейся на этом корабле, был обнаружен коронавирус нового типа, передает РЕН ТВ.

По его словам, многие пассажиры судна уже сдали анализы, результаты которых будут известны в ближайшие дни.

«Сказали, что заболела россиянка. Вот я от них узнал. Никто тут не знает, кто где заболел, мне ничего не сообщили», — рассказал Попов.

Он добавил, что сейчас на лайнере присутствует 1500 пассажиров.

Как сообщил Попов, проверять на наличие коронавируса их будут еще долго.

Ранее у россиянки на борту судна Diamond Princess нашли коронавирус.

Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. По последним данным, общее число заболевших среди пассажиров и членов экипажа судна увеличилось до 355 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Коронавирус обнаружен у 40 граждан США с круизного лайнера Diamond Princess

На Diamond Princess выявлено еще 99 случаев коронавируса

Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess