Пассажир Diamond Princess рассказал о заболевшей коронавирусом россиянке

Пассажир круизного лайнера Diamond Princess Сергей Попов высказался по поводу того, что у россиянки, находящейся на этом корабле, был обнаружен коронавирус нового типа, передает РЕН ТВ.

По его словам, многие пассажиры судна уже сдали анализы, результаты которых будут известны в ближайшие дни.

«Сказали, что заболела россиянка. Вот я от них узнал. Никто тут не знает, кто где заболел, мне ничего не сообщили», — рассказал Попов.

Он добавил, что сейчас на лайнере присутствует 1500 пассажиров.

Как сообщил Попов, проверять на наличие коронавируса их будут еще долго.

Ранее у россиянки на борту судна Diamond Princess нашли коронавирус.

Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. По последним данным, общее число заболевших среди пассажиров и членов экипажа судна увеличилось до 355 человек.

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