Пассажир Diamond Princess рассказал о заболевшей коронавирусом россиянке
Пассажир круизного лайнера Diamond Princess Сергей Попов высказался по поводу того, что у россиянки, находящейся на этом корабле, был обнаружен коронавирус нового типа, передает РЕН ТВ.
По его словам, многие пассажиры судна уже сдали анализы, результаты которых будут известны в ближайшие дни.
«Сказали, что заболела россиянка. Вот я от них узнал. Никто тут не знает, кто где заболел, мне ничего не сообщили», — рассказал Попов.
Он добавил, что сейчас на лайнере присутствует 1500 пассажиров.
Как сообщил Попов, проверять на наличие коронавируса их будут еще долго.
Ранее у россиянки на борту судна Diamond Princess нашли коронавирус.
Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. По последним данным, общее число заболевших среди пассажиров и членов экипажа судна увеличилось до 355 человек.
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