Начальник полиции Москвы подал в отставку

Начальник полиции Москвы, генерал-майор Сергей Плахих подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник в столичном главке МВД.

Предполагается, что Плахих заменит генерал-майор Игорь Зиновьев, а его пост займет глава управления полиции по городскому округу Одинцово Алексей Школкин.

Генералу Сергею Плахих 56 лет. С 2016 по 2017 год он возглавлял УМВД по Калужской области. После это был назначен начальником полиции Москвы.

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