Всех украинских прокуроров по делу о крушении MH17 отстранили

На Украине были уволены все шесть прокуроров, которые занимались делом о крушении малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году, пишет NRC Next со ссылкой на неназванные источники.

Издание отмечает, что массовые увольнения произошли на фоне крупнейшей реорганизации в истории украинского правосудия. Эта реформа началась в прошлом году, в рамках нее были уволены 710 прокуроров.

В число отстраненных от работы вошли два человека, которые входили в Совместную следственную группу (ССГ) со стороны Украины. Также под сокращения попали прокуроры, входившие в подразделение по делу MH17.

«Коррупция в украинской прокуратуре действительно широко распространена. Многие прокуроры готовы закрыть дело за финансовую компенсацию», — подчеркивает издание.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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