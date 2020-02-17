МИД РФ предупредил об активных арестах россиян в США

Министерство иностранных дел РФ напомнило своим гражданам, что они могут подвергнуться преследованиям за рубежом, в том числе в США. Об этом сообщает ТАСС.

«Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах», — указано в сообщении ведомства.

В МИД отметили, что несмотря на многочисленные призывы со стороны Москвы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, американские правоохранительные органы активно продолжают аресты российских граждан по всему миру.

Отмечается, что с 2008 года на разных государствах отмечено уже 53 таких случая, из которых шесть произошло в 2019 году.