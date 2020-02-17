Пользователи сети позавидовали дружбе голубя и щенка чихуахуа

Пользователи сети умилились фотографиям щенка чихуахуа Ланди с отклонениями, который обнимается с голубем по кличке Герман. Некоторые из людей даже позавидовали их дружбе. Снимки появились в Facebook питомника города Рочестер штата Нью-Йорк.

На кадрах голубь и щенок, у которого не действуют задние лапы, лежат на пушистой подушке, нежно смотря друг на друга, обнимаясь и играя. Такие снимки не оставили равнодушными почти 20 тысяч пользователей.

В комментариях некоторые написали, что завидуют дружбе голубя и щенка. Другое захотели себе таких друзей, с которыми можно просто поваляться на диване и наслаждаться жизнью.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Голубь отомстил рассуждавшему о голубином помете чиновнику

— Животные массово умирают в вольерах приютов в Якутии из-за 50-градусного мороза

— ЦРУ рассекретило планы по использованию голубей-разведчиков