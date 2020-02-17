Французские политики выступили за выдворение Павленского из страны

Ряд депутатов от правящей во Франции партии «Вперед, республика» выступили за выдворение из страны российского художника-акциониста Петра Павленского, который на прошлой неделе разместил в сеть видео интимного характера о Бенжамене Гриво, кандидате в мэры Парижа от данной партии. Об этом сообщает радиостанция France info.

Среди тех, кто предложил лишить Павленского политического убежища, был в том числе депутат от департамента Эр Брюно Кестель.

Тем не менее, радиостанция отмечает, что по закону сделать это нелегко, так как россиянин не совершил преступление против человечности, военное преступление или тяжкое преступление за пределами предоставившей убежище страны. Кроме того, его можно было бы выдворить, если бы он посягнул на принципы ООН.

Но Франция может лишить человека политического убежища в том случае, если он представляет угрозу для безопасности страны или сам является угрозой для общества, был судим за терроризм или другие серьезные преступления, наказание за которые — не менее 10 лет тюрьмы.

Отмечается, что Александру Павленскому также грозит тюремное заключение.

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