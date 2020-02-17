Серийных поджигателей задержали в Сочи

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сочи серийных поджигателей чужого имущества. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что местные жители несколько месяцев жаловались на то, что неизвестные поджигали их имущество, в частности, дом, кафе и автомобиль. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 2 млн рублей.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли двух человек: 20-летнего местного жителя и ранее судимого 32-летнего приезжего из соседней республики. По данным следствия, мужчины могут быть причастны к шести поджогам чуждого имущества из-за неприязни к их владельцам.

В настоящее время подозреваемых задержали и заключили под стражу. Кроме того, было заведено уголовное дело по ч. 2 с. 167 УК России «Умышленное повреждение или уничтожение имущества». Теперь россиянам грозит лишения свободы на срок до пяти лет.

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