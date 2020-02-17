В Челябинске оштрафовали двух местных жителей за розыгрыш про коронавирус

Центральный районный суд Челябинска назначил штрафы в размере по 1 тыс. рублей двум местным жителям за розыгрыш про коронавирус, передает РИА «Новости».

По данным полиции, ранее в сети появилось видео, на котором двое человек в защитных костюмах в лесу бегут за неизвестным, после в беглеца якобы стреляют, а «тело» уносят.

Следствие установило личности двоих участников постановки, им оказали мужчины 1992 и 1994 годов рождения. В отношении них возбудили административное дело по статье 20.1 части 1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Постановление в законную силу еще не вступило, его можно обжаловать.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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