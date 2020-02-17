В Крыму задержали подозреваемого в участии в украинском НВФ
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на Крымском полуострове человека, который подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) батальоне имени Н. Челебиджихана. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.
Предполагается, что подозреваемый в августе 2016 года поехал на Украину, где вступил в ряды запрещенного «крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана». Через некоторое время он вернулся в Крым, но не обратился к правоохранителям, а тем самым продолжил преступную деятельность по участию в батальоне.
Известно, что подозреваемого задержали и заключили под стражу.
Отмечается, что в настоящее время уже возбуждено уголовное дело против жителя Черноморского района Крыма по ч. 2 ст. 208 УК России (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Жителю полуострова грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
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