Во Владивостоке выпала месячная норма осадков

Во Владивостоке менее чем за сутки выпала почти месячная норма осадков в виде снега. Об этом сообщили в Примгидромете.

По данным синоптиков, обильные снегопады связаны с тем, что на акваторию Японского моря вышел циклон. Всего за ночь 16 февраля и утром 17 февраля выпало около до 23 мм снега, хотя изначально прогнозировалось 15-20 мм осадков. При этом снегопады сопровождались метелью при ветре 20-25 м/с.

«На данный момент количество выпадавших осадков в городе составляет 15 мм, что ровняется месячной норме», — добавили в Примгидромете.

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