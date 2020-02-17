Росгвардия наказала сотрудников за превышение полномочий на беспорядках в Москве

Руководство российского МВД и Росгвардии наказало некоторых своих сотрудников за превышение полномочий на массовых беспорядках в Москве прошлым летом. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Он уточнил, что не все действия сотрудников ведомств были расценены как прекращение беспорядков. По результатам проверки, в некоторых случаях сотрудники действительно превышали полномочия. После этого с ними провели «огромную работу».

«Если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали - были возбуждены уголовные дела», — добавил Бондарев.

Сенатор отметил, что в целом действия МВД и Росгвардии во время массовых беспорядков летом 2019 года в Москве «были адекватными».

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